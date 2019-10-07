Зеленский распорядился упростить прохождение КПП на Донбассе

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Понедельник, 7 октября 2019, 13:58

Президеннт Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос упрощения въезда и выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Указ президента Украины №738/2019

Дословно в указе: "Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по: проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий".

Детали: Согласно указу, Кабмин также должден организовать предоставление на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи и помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения

Президент также поручил правительству выполнить ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

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Темы: ОРДЛО Зеленский дороги


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