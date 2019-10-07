Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль говорит, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе

Понедельник, 7 октября 2019, 14:21
Кремль говорит, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

Источник: ТАСС.

Прямая речь Пескова: "Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта".

Детали: В Кремле продолжают твердить, что Россия "не является стороной конфликта".

Песков добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий" и заинтересована, чтобы он был выполнен.

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в этих населенных пунктах не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.

Передстория:

  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Росcия
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Прилепин показал ноги после покушения
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: