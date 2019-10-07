Кремль говорит, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.
Источник: ТАСС.
Прямая речь Пескова: "Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта".
Детали: В Кремле продолжают твердить, что Россия "не является стороной конфликта".
Песков добавил, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий" и заинтересована, чтобы он был выполнен.
Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в этих населенных пунктах не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
Передстория:
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
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