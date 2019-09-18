Министр обороны рассказал, как будет происходить разведение войск на Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Источник: интервью Загороднюка Радио Свобода.
По его словам, определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Также министр обороны подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".
Прямая речь: "Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно".
Детали: Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет "представлен".
Он заверил, что по каждому из этих участков будет идти подготовка будут идти объяснения, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее.
"Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки", - сказал Загороднюк, добавив, что военные будут следить за тем, чтобы другая сторона также это делала.
Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.
"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая существует. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведены по тем правилам и отслежены, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.
Предыстория:
- 28 августа Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате" для обсуждения мирного процесса.
- 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским подтвердил намерение провести встречу в "нормандской формате" в ближайшее время.
- 2 сентября в Берлине советники глав государств "нормандского формата" встретились, но не согласовали дату саммита глав государств "Нормандского формата".
- Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов: развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера.
- 7 сентября Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время обсудить дату встречи в "нормандском формате" и другие шаги.
- Россия и Украина обоюдно освободили удерживаемых лиц по формуле "35 на 35".
- 30 июня состоялось разведение сил в Станице Луганской, там начали восстанавливать мост.
- Украина надеется на разведение сил в Золотом и Петровском в ближайшие недели.
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