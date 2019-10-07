Разведение войск должно было начаться 7 октября, но его не будет – Пристайко

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Понедельник, 7 октября 2019, 12:42

Разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не произойдет, поскольку боевики нарушили договоренность.

Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Прямая речь: "Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое".

"А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов".

Детали: Теперь, по словам Пристайко, придется ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение.

Что было раньше: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 

Передстория:

  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Пристайко ОРДЛО Донбасс


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