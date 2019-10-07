Антикорсуд закрыл громкое дело о незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Свое решение суд вынес в понедельник, 7 октября, согласившись с позицией прокурора САП. Причина - признание неконституционной нормы Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

В прокуратуре напомнили, что Гаврилова продолжает обвиняться в умышленном недостоверным декларировании (ст.366-1 Уголовного кодекса).

Лидия Гаврилова

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