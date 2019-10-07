Антикорсуд закрыл громкое дело о незаконном обогащении

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Понедельник, 7 октября 2019, 14:32

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: Свое решение суд вынес в понедельник, 7 октября, согласившись с позицией прокурора САП. Причина - признание неконституционной нормы Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

В прокуратуре напомнили, что Гаврилова продолжает обвиняться в умышленном недостоверным декларировании (ст.366-1 Уголовного кодекса).

 
Лидия Гаврилова

Предыстория:

  • 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
  • Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Но ей избрали личное обязательство на 60 суток.
  • По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
  • В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
  • Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).
  • Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.
  • Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд коррупция


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