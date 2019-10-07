Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналист говорит, что написал в полицию заявление на Мендель

Понедельник, 7 октября 2019, 17:19

Журналист Даниил Яневский считает, что в действиях спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель есть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов, поэтому он написал соответствующее заявление в столичное Соломенское управление полиции.

Источник: Facebook-страница Яневского

Дословно: "Из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной...

Мендель в грубой форме оттолкнула журналиста во время задания им вопроса президенту и фактически помешала президенту выполнить свой долг относительно предоставления ответа на вопрос журналиста...

Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 УК Украины.

Совершив нападение на журналиста, Мендель с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".

Детали: Яневский пишет, что в действиях Мендель не было ничего общего с организацией освещения деятельности президента и обеспечение его связей со средствами массовой информации.

По его словам, спикер не первый отталкивала журналистов от Зеленского. В частности, 15 сентября 2019 года она оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера, "чем помешала президенту завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности".

Яневский просит полицию внести его заявление в ЕРДР по ч.2. ч.3 ст. 171 УК и начать досудебное расследование. Соответствующее заявление он направил правоохранителям 7 октября по почте. В соцсети он опубликовал снимок оплаты услуг "Укрпочты".

В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" сообщили, что заявления Яневского еще не получили.

Что было раньше: 5 сентября 2019 года Зеленский прибыл в здание ВАСУ со своим окружением, где была и Мендель. У входа в помещение Зеленского ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио "Свобода" Сергей Андрушко.

Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Напомним:

  • Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
  • Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
  • 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны ОП и Мендель призвал Национальный союз журналистов.
  • 30 сентября медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
  • Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует отставки спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
  • В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийпрезидентполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Офис президента
Татаров и Шурма провели первую встречу с бизнесом в ОП
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: