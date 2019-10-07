Журналист говорит, что написал в полицию заявление на Мендель

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Понедельник, 7 октября 2019, 17:19

Журналист Даниил Яневский считает, что в действиях спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель есть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов, поэтому он написал соответствующее заявление в столичное Соломенское управление полиции.

Источник: Facebook-страница Яневского

Дословно: "Из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной...

Мендель в грубой форме оттолкнула журналиста во время задания им вопроса президенту и фактически помешала президенту выполнить свой долг относительно предоставления ответа на вопрос журналиста...

Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 УК Украины.

Совершив нападение на журналиста, Мендель с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".

Детали: Яневский пишет, что в действиях Мендель не было ничего общего с организацией освещения деятельности президента и обеспечение его связей со средствами массовой информации.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Офис президента Зеленский президент полиция


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