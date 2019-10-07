Журналист говорит, что написал в полицию заявление на Мендель

Журналист Даниил Яневский считает, что в действиях спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель есть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов, поэтому он написал соответствующее заявление в столичное Соломенское управление полиции.

Источник: Facebook-страница Яневского

Дословно: "Из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной...

Мендель в грубой форме оттолкнула журналиста во время задания им вопроса президенту и фактически помешала президенту выполнить свой долг относительно предоставления ответа на вопрос журналиста...

Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 УК Украины.

Совершив нападение на журналиста, Мендель с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".

Детали: Яневский пишет, что в действиях Мендель не было ничего общего с организацией освещения деятельности президента и обеспечение его связей со средствами массовой информации.

По его словам, спикер не первый отталкивала журналистов от Зеленского. В частности, 15 сентября 2019 года она оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера, "чем помешала президенту завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности".

Яневский просит полицию внести его заявление в ЕРДР по ч.2. ч.3 ст. 171 УК и начать досудебное расследование. Соответствующее заявление он направил правоохранителям 7 октября по почте. В соцсети он опубликовал снимок оплаты услуг "Укрпочты".

В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" сообщили, что заявления Яневского еще не получили.

Что было раньше: 5 сентября 2019 года Зеленский прибыл в здание ВАСУ со своим окружением, где была и Мендель. У входа в помещение Зеленского ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио "Свобода" Сергей Андрушко.

Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Напомним: