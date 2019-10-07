Журналист говорит, что написал в полицию заявление на Мендель
Журналист Даниил Яневский считает, что в действиях спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель есть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов, поэтому он написал соответствующее заявление в столичное Соломенское управление полиции.
Источник: Facebook-страница Яневского
Дословно: "Из открытых источников (сеть Интернет) мне стало известно о совершении преступления должностным лицом - пресс-секретарем президента гражданкой Мендель Юлией Владимировной...
Мендель в грубой форме оттолкнула журналиста во время задания им вопроса президенту и фактически помешала президенту выполнить свой долг относительно предоставления ответа на вопрос журналиста...
Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарем допущено умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, ответственность за которые предусмотрена ст. 171 УК Украины.
Совершив нападение на журналиста, Мендель с превышением полномочий, умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, невозможным его доступ к информации, осуществила влияние в физической форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".
Детали: Яневский пишет, что в действиях Мендель не было ничего общего с организацией освещения деятельности президента и обеспечение его связей со средствами массовой информации.
По его словам, спикер не первый отталкивала журналистов от Зеленского. В частности, 15 сентября 2019 года она оттолкнула журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера, "чем помешала президенту завершить ответ на вопрос, а журналисту - выполнять свои профессиональные обязанности".
Яневский просит полицию внести его заявление в ЕРДР по ч.2. ч.3 ст. 171 УК и начать досудебное расследование. Соответствующее заявление он направил правоохранителям 7 октября по почте. В соцсети он опубликовал снимок оплаты услуг "Укрпочты".
В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" сообщили, что заявления Яневского еще не получили.
Что было раньше: 5 сентября 2019 года Зеленский прибыл в здание ВАСУ со своим окружением, где была и Мендель. У входа в помещение Зеленского ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио "Свобода" Сергей Андрушко.
Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
Напомним:
- Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
- Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
- 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны ОП и Мендель призвал Национальный союз журналистов.
- 30 сентября медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
- Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует отставки спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
- В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".