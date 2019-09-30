Журналісти вимагають звільнення Мендель

Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Джерело: відкрите звернення незалежних журналістів

Текст звернення: "У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського.

Від Офісу президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком".

Деталі: Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та редактор-засновниця "Української правди" Олена Притула.

Що цьому передувало: 28 вересня вибачитися за некоректну поведінку з боку Офісу президента та Мендель закликала Національна спілка журналістів.

30 вересня медіарух "Медіа за усвідомлений вибір" закликав Зеленського публічно відреагувати на "загрозливе" перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.

У заяві, оприлюдненій на "Детектор Медіа", нагадали, що "відкрите спілкування із журналістами - це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок".

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