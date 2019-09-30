Журналісти вимагають звільнення Мендель
Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
Джерело: відкрите звернення незалежних журналістів
Текст звернення: "У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського.
Від Офісу президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком".
Деталі: Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та редактор-засновниця "Української правди" Олена Притула.
Що цьому передувало: 28 вересня вибачитися за некоректну поведінку з боку Офісу президента та Мендель закликала Національна спілка журналістів.
30 вересня медіарух "Медіа за усвідомлений вибір" закликав Зеленського публічно відреагувати на "загрозливе" перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.
У заяві, оприлюдненій на "Детектор Медіа", нагадали, що "відкрите спілкування із журналістами - це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок".
Передісторія:
- "Схеми" підготували розслідування, в якому розповіли про раніше невідомі факти з біографії керівника Офісу президента Андрія Богдана.
- Розслідувачі тривалий час намагалися отримати коментар Богдана. На Банковій також відмовили на письмове прохання про інтерв’ю з керівником ОП.
- Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту та керівнику ОП. Речниця та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.
- Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.
- Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування Андрушка з Мендель. Також було опубліковано відео, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста Крістофера Міллера від Зеленського, не давши йому поставити запитання.
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Незалежні журналісти українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з Аласанією та ініціювали створення неформальної спільноти незалежних журналістів "Ініціатива 34".
- Саме 34 стаття Конституції гарантує кожному право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань.