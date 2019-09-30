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Журналісти вимагають звільнення Мендель

Понеділок, 30 вересня 2019, 19:12
Журналісти вимагають звільнення Мендель

Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Джерело: відкрите звернення незалежних журналістів

Текст звернення: "У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського. 

Від Офісу президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком".

Деталі: Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та редактор-засновниця "Української правди" Олена Притула.

Що цьому передувало: 28 вересня вибачитися за некоректну поведінку з боку Офісу президента та Мендель закликала Національна спілка журналістів.

30 вересня медіарух "Медіа за усвідомлений вибір" закликав Зеленського публічно відреагувати на "загрозливе" перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.

У заяві, оприлюдненій на "Детектор Медіа", нагадали, що "відкрите спілкування із журналістами - це не лише ознака демократичності влади, а й її обов’язок".

Передісторія:

  • "Схеми" підготували розслідування, в якому розповіли про раніше невідомі факти з біографії керівника Офісу президента Андрія Богдана.
  • Розслідувачі тривалий час намагалися отримати коментар Богдана. На Банковій також відмовили на письмове прохання про інтерв’ю з керівником ОП.
  • Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президенту та керівнику ОП. Речниця та охорона президента не давали йому це зробити – притримували його, заважаючи підійти до Богдана.
  • Мендель пізніше пояснила, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.
  • Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила повне відео спілкування Андрушка з Мендель. Також було опубліковано відео, як 13 вересня Мендель відтягнула іншого журналіста Крістофера Міллера від Зеленського, не давши йому поставити запитання.
  • Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • Незалежні журналісти українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з Аласанією та ініціювали створення неформальної спільноти незалежних журналістів "Ініціатива 34".
  • Саме 34 стаття Конституції гарантує кожному право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗМІ
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