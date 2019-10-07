Ткаченко нацелился на пост Кличко: уже подал декларацию

Народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Источник: Декларация Ткаченко

Детали: В декларации Ткаченко указал, что ему принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".

Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО, а именно: "СОЛЮШНЗ", "ВИЖН ТВ", "ВИЖН МЕДИА", "ПЛЮС ТВ", "Бабель", "КИНОЛАВ", "КНИГОЛАВ", "БАВАРСКИЙ ДВОР", "ФОНД РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА", "Новая киностудия", "ПЛАНЕТА КИНО", "НТМ" и 2-х частных обществ - СИНЕМА ЛАВ ЛТД (зарегистрирована в Великобритании) и "А.Т.ТРЕЙДИНГ".

В прошлом году он заработал по основному месту работы на телеканале "1+1" почти 3 млн гривен, а его жена Анна - почти 1,3 млн грн.

Нардеп сохраняет 300 тыс. долларов наличными и более 10 тыс. доллар на банковских счетах, а в жена - 30 тыс. долл. наличными, почти 5000 долларов и более 170 тысяч гривен в банках.

Также экс-гендиректор телеканала задекларировал три торговых марки: словесный знак латинскими буквами "ТКАЧЕНКО", словесный знак "НОВАЯ СТУДИЯ" и "НОВЫЙ ЯЗЫК".

У супругов две квартиры в Киеве площадью 133 и 46 кв.м. Ткаченко передвигается на Range Rover Sport 2013 выпуска, который принадлежит "1+1", а его жена ездит на BMW X5 2016 выпуска.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что Ткаченко могут назначить главой КГГА уже в среду. По его словам, 9 октября будет заседание Кабмина, на котором чиновники могут проголосовать за соответствующее представление президенту.

*** Новость исправлена в части суммы задекларированной зарплаты: ранее ошибочно сообщалось о задекларированных Ткаченко почти 30 миллионах и сумме в 13 млн - заработка жены.

Напомним: