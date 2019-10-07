Пристайко: Путин пока что не заинтересован во встрече

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Понедельник, 7 октября 2019, 23:43

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.

Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.

Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами.

Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита.

Путин хочет продолжения ситуации (на Донбассе - ред.), потому что она его устраивает. Те полтора, может два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, - это его, мне кажется, устраивает.

Что устраивает наших немецких и французских друзей - к сожалению, они обеспокоены тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual".

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Предыстория:

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
  • 2 октября партия "Слуга народа" пояснила, что подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Украинская правда

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Темы: Пристайко Путин


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