Пристайко: Путин пока что не заинтересован во встрече
Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.
Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.
Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами.
Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита.
Путин хочет продолжения ситуации (на Донбассе - ред.), потому что она его устраивает. Те полтора, может два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, - это его, мне кажется, устраивает.
Что устраивает наших немецких и французских друзей - к сожалению, они обеспокоены тем, чтобы поскорее закончить и восстановить business as usual".
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Предыстория:
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.
- 2 октября партия "Слуга народа" пояснила, что подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.