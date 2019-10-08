У Порошенко арест Пашинского назвали "дешевым шоу"

Партия "Европейская солидарность" заявляет, что производство в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского политически мотивированное, а его арест – "дешевое шоу", чтобы отвлечь внимание людей от провала власти во внешней политике.

Источник: заявление на сайте партии "ЕС".

Дословно: ""Анонсирование" решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность".

"Власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича".

Детали: В "Европейской солидарности" считают арест Пашинского чрезмерной мерой пресечения, поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия.

По мнению "ЕС", действующая власть с помощью ареста Пашинского пытается показать сомнительные "успехи" в борьбе с прежней властью и отвлечь внимание общества от "очевидного провала во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".

Что было раньше: 7 октября Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предыстория: