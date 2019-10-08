У Порошенко арест Пашинского назвали "дешевым шоу"
Партия "Европейская солидарность" заявляет, что производство в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского политически мотивированное, а его арест – "дешевое шоу", чтобы отвлечь внимание людей от провала власти во внешней политике.
Источник: заявление на сайте партии "ЕС".
Дословно: ""Анонсирование" решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность".
"Власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича".
Детали: В "Европейской солидарности" считают арест Пашинского чрезмерной мерой пресечения, поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия.
По мнению "ЕС", действующая власть с помощью ареста Пашинского пытается показать сомнительные "успехи" в борьбе с прежней властью и отвлечь внимание общества от "очевидного провала во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".
Что было раньше: 7 октября Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- В партии "Народный фронт", одним из основателей которой является Сергей Пашинский, назвали его арест "политически мотивированным" и "правосудием времен Януковича".
- Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который, по его словам, стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую же участь пятому президенту Петру Порошенко.
- После возвращения в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".