Денисова просит Москалькову выяснить, где находятся "диверсанты" Дудка и Бессарабов

255 просмотров
Вторник, 8 октября 2019, 11:50

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из Крыма в Москву.

Источник: пост Денисовой в Facebook.

Прямая речь: "На сегодняшний день местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – неизвестно".

"В связи с этим безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов".

Что было раньше: 25 сентября адвокат Сергей Легостов заявил, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 оккупированного Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Предыстория:

  • 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
  • Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
  • 16 ноября 2017 года Севастопольский городской судприговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).
  • 4 апреля 2019года Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • 16 сентября архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент просил президента Владимира Зеленского включить Владимира Дудку в списки на обмен пленными.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Крым Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Письмо политзаключенного 6 октября 2019, 14:00
Шаройко, которого осудили в Беларуси, уже дома – Зеленский 4 октября 2019, 14:39
4 октября 2019, 10:43
Все новости
Главные новости
Нардеп от "Слуги народа" метит в руководство Харьковщины
Рябошапка взял в заместители Трепака, который передал НАБУ "черную бухгалтерию" ПР
Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу 5 созывов Святашу
В ближайшие ночи ударит морозец до -5
Все новости
мода

7 собак до и после стрижки

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

здоровье

Вы не беременна? 5 признаков того, что с фертильностью женщины могут быть проблемы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів