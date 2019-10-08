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Денисова просит Москалькову выяснить, где находятся пленные Дудка и Бессарабов

Вторник, 8 октября 2019, 11:50

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из Крыма в Москву.

Источник: пост Денисовой в Facebook.

Прямая речь: "На сегодняшний день местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – неизвестно".

"В связи с этим безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов".

Что было раньше: 25 сентября адвокат Сергей Легостов заявил, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 оккупированного Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Предыстория:

  • 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
  • Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
  • 16 ноября 2017 года Севастопольский городской судприговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).
  • 4 апреля 2019года Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • 16 сентября архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент просил президента Владимира Зеленского включить Владимира Дудку в списки на обмен пленными.

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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