Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из Крыма в Москву.

Источник: пост Денисовой в Facebook.

Прямая речь: "На сегодняшний день местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – неизвестно".

"В связи с этим безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов".

Что было раньше: 25 сентября адвокат Сергей Легостов заявил, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 оккупированного Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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