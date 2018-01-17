Луценко: ОПГ Януковича подтверждено 30-ю приговорам

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что существование ОПГ Януковича подтверждается приговорами 30 судов.

Об этом он сказал во время отчета на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января.

Луценко подчеркнул, что активы ОПГ Януковича в сумме 1,5 млрд. долларов арестовали в 2014 году, тогда же было открыто ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

"Следствие по делу длилось почти 3 года. Благодаря мозговому штурму всех причастных к 3-летней работе мы определились с правильным направлением, результатом чего стало 30 приговоров судов, по которым осуждено 30 человек-участников преступной схемы хищения и отмывания средств в общей сумме 1,5 млрд. долларов", - сказал Луценко.

Он добавил, что осуждены люди – от руководителей маленьких предприятий, через которые начинали путь промывки средств, до первого заместителя министра экономики.

"Все они осуждены и признаны членами ОПГ во главе с Януковичем", - сказал генпрокурор.

Он также добавил, что этими решениями судов установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавших в хищении и отмывании средств для ОПГ Януковича.

По словам Луценко, средства отмывали на территории азиатских стран, Кипра, Латвии, после чего заводили украинские банки, где за них брокер покупал ценные бумаги.

"Там, под давлением членов ОПГ, им оформлялись облигации внутренне государственной ссуды, приносящие 9% годовых доходов в валюте и уже абсолютно чистыми, отмытыми деньги должны были возвращаться к членам ОПГ. Так общая схема, которая установлена ​​решениями 30 украинских судов, вступивших в законную силу ", - сказал Луценко.

Он не смог назвать фамилий хоть нескольких осужденных и не смог определить период, когда соответствующие решения судов были приняты.

"Ну, 30 фамилий я в голове не держу. Эти приговоры были ... Не готов сказать, в какой период, но все это произошло до марта прошлого года. 30 судов, признавших членами ОПГ как физических лиц, так и подконтрольные им юридические лица – 500 юридических лиц. Кто эти люди? 29 – это владельцы или бенефициары этих подконтрольных преступной организации юридических лиц, а 30-й – это первый заместитель министра экономики – Сухомлин, если не ошибаюсь, – приговорен к 5 годам условно", - подытожил Луценко.

Как сообщалось, 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В этот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

20 декабря 2017 года УП стало известно, что представители НАБУ проводят следственные действия в государственной службе финансового мониторинга по обращению защиты Януковича.

Позже сообщалось, что НАБУ осуществляет досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате 1,5 миллиарда долларов средств экс-президента Януковича и его окружения, изъятых по процедуре спецконфискации.

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