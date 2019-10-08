Скандал Трампа с Украиной может помочь Фирташу обжаловать экстрадицию в США – СМИ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ использует скандал вокруг Украины и США в обжаловании решения об экстрадиции из Вены в Вашингтон.

Источник: Foreign Policy

Детали: После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство.

По австрийским законам, суд может это сделать, если появились новые доказательства.

С июля Фирташа защищает близкая к окружению Дональда Трампа супружеская пара Джои ДиДженова и Виктория Тенгсинг.

Перед этим они вместе с адвокатом президента Руди Джулиани искали компромат на Джо Байдена и его сына в Украине.

Журналисты приводят свидетельства экс-прокурора Виктора Шокина в деле Фирташа в начале сентября.

Шокин утверждал, что в 2015 году Джо Байден заставлял украинскую власть сделать все возможное, чтобы Фирташ не вернулся в Украину и США могли экстрадировать бизнесмена.

Шокин сказал: "Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украину".

По мнению журналистов, заявления Руди Джулиани о давлении Джо Байдена на украинские власти созвучны со свидетельством Шокина и играют на руку Фирташу.

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Кто такой Фирташ?

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