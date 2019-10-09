Администрация Трампа готовит выход из договора по "открытому небу"

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Среда, 9 октября 2019, 11:12

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, вскоре объявит о планах выйти из Договора "открытое небо".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Решение о выходе из договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Договор используется для проверки соглашений о контроле над вооружениями, по данным агентства США по уменьшению угрозы обороне, входящего в Министерство обороны.

По мнению Госдепартамента, договор " направлен на укрепление взаимопонимания и доверия путем предоставления всем участникам, независимо от их численности, прямой роли в сборе информации с помощью аэрофотосъемки о вооруженных силах и деятельности, что представляет для них интерес."

Это может стать последним крупным международным договором, от которого отказалась администрация. В августе США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакта о контроле над вооружениями, ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Аналитики опасаются, что развитие событий, вероятно, вызовет новую гонку вооружений с Москвой.

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Темы: Трамп Администрация президента


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