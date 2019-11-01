ГПУ по жалобе "слуги народа" начала расследовать "угрозы" Федины Зеленскому

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Пятница, 1 ноября 2019, 13:16

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний народного депутата "Европейское солидарности" Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Александр Качуры, который и пожаловался в ГПУ

Прямая речь: "Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти. PS: Продолжение следует".

Что предшествовало: Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на высказывания Федины, которая с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждала варианты гибели Зеленского на передовой ("Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата).

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехалв н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
  • Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
  • Комментируя высказывания Зеленского народный депутат "Евросолидарности" София Федина и волонтер Маруся Звиробий, отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.
  • "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
  • Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ее высказывания рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: Зеленский Слуга народа


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