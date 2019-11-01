Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний народного депутата "Европейское солидарности" Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Александр Качуры, который и пожаловался в ГПУ

Прямая речь: "Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти. PS: Продолжение следует".

Что предшествовало: Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на высказывания Федины, которая с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждала варианты гибели Зеленского на передовой ("Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата).

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