Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении высказываний народного депутата "Европейское солидарности" Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Facebook-страница нардепа "Слуги народа" Александр Качуры, который и пожаловался в ГПУ, комментарий генпрокурора "Интерфакс-Украина", Facebook-страница "Европейской солидарности"

Прямая речь: "Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти. PS: Продолжение следует".

Детали: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина. Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Facebook".



Прямая речь: "Да, это правда. И не только он (Качура), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует".

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" отреагировали на открытие уголовного производства в отношении Федины совместным заявлением.

Текст заявления: "Недопустимым является комментарий генерального прокурора, позволившего себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновной Софию Федину...

Преследования за высказывания нарушают статью 34 Конституции, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений"...

Настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран".

Что предшествовало: Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на высказывания Федины, которая с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждала варианты гибели Зеленского на передовой ("Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата).

Предыстория: