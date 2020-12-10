Военная и волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, присоединилась к партии "Европейская солидарность" и примет участие в довыборах в Раду в 87 округе.

Источник: пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в Telegram

Прямая речь Порошенко: "Искренне поздравляю Марусю Зверобой в нашей команде!

На съезде "Европейской Солидарности" Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте.

Она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако ее кандидатуру поддерживают и партийцы, и ветеранские организации, добровольцы, которые есть в нашей команде.

Справка: Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021.

Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

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