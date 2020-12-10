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Маруся Зверобой присоединилась к команде Порошенко и будет собралась в Раду

Четверг, 10 декабря 2020, 22:48

Военная и волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, присоединилась к партии "Европейская солидарность" и примет участие в довыборах в Раду в 87 округе.

Источник: пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в Telegram

Прямая речь Порошенко: "Искренне поздравляю Марусю Зверобой в нашей команде!

На съезде "Европейской Солидарности" Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте.

Она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако ее кандидатуру поддерживают и партийцы, и ветеранские организации, добровольцы, которые есть в нашей команде.

Справка: Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021.

Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Предыстория:

  • 1 ноября 2019 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и бойца Маруси Зверобой, которые во время эфира о поездке президента Владимира Зеленского на передовую, где он с вызовом говорил с военными, отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
  • Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
  • Служба безопасности тоже взялась за высказывания Федины и "Зверобой" в адрес Зеленского.
  • 6 февраля 2020 года представители ГБР вручили Зверобой подозрение об "угрозе убийством" в адрес президента.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьМаруся ЗверобойПорошенкоВерховная РадаИвано-Франковск


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