"Слуга народа" заявил о преступлении депутата "Евросолидарности" в правоохранительные органы

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований в связи с высказываниями нардепа "Евросолидарности" Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Александра Качуру

Прямая речь Качуры: "Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР…

Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе – гранату бросить, что прозвучало".

Детали: Качура также сообщил, что правоохранительные органы зарегистрировали его заявление.

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