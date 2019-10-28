"Слуга народа" заявил о преступлении депутата "Евросолидарности" в правоохранительные органы
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Понедельник, 28 октября 2019, 19:44
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований в связи с высказываниями нардепа "Евросолидарности" Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Александра Качуру
Прямая речь Качуры: "Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР…
Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе – гранату бросить, что прозвучало".
Детали: Качура также сообщил, что правоохранительные органы зарегистрировали его заявление.
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехалв н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
- Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
- В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка.
- Комментируя высказывания Зеленского народный депутат "Евросолидарности" София Федина и волонтер Маруся Звиробий, отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.
- "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
- Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ее высказывания рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.
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