Граната или обстрел: в "Слуге народа" возмутились пожеланиями в адрес Зеленского
Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями народного депутата "Евросолидарности" София Федины в отношении президента Владимира Зеленского, о возможном "подрыве на гранате" и будут просить правоохранителей оценить эти слова.
Источник: реплики первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко на согласительном совете
Детали: Корниенко отметил, что пока готовился полный видеоотчет визита президента на передовую, пространство соцсетей наполнилось разного плана комментариями к "вырванному из контекста видео общения Зеленского с представителями ветеранского движения".
В частности он выразил возмущение по поводу того, как Федина и волонтер Маруся Звиробий во время стрима в сети Facebook обсуждали варианты гибели Зеленского ("Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата). Корниенко пожелал также услышать позицию фракции "Европейская солиданисть" относительно высказываний их коллеги. На это Ирина Геращенко припомнила Корниенко высказывания одиозного "слуги народа" Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.
Прямая речь Корниенко: "... пани София Федина выразила свое мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Мы считаем, что недопустима такая деятельность со стороны депутата. Есть институты, а есть люди, есть заповеди Божьи... Нельзя желать человеку публично таких вещей.
... Выражаем свое возмущение. Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой разобраться... определить, есть ли здесь правоохранительные перспективы".
Прямая речь Геращенко: "Полностью поддерживаю необходимость толерантного отношения друг к другу, корректной критики. Но возможно, наша молодая коллега научилась у более опытных. Которые предлагали газом отравить весь съезд "Европейской солидарности".
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехалв н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
- Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
- В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка.
- Комментируя высказывания Зеленского народный депутат "Евросолидарности" София Федина и волонтер Маруся Звиробий, отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.
- "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
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