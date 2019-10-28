Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями народного депутата "Евросолидарности" София Федины в отношении президента Владимира Зеленского, о возможном "подрыве на гранате" и будут просить правоохранителей оценить эти слова.

Источник: реплики первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко на согласительном совете

Детали: Корниенко отметил, что пока готовился полный видеоотчет визита президента на передовую, пространство соцсетей наполнилось разного плана комментариями к "вырванному из контекста видео общения Зеленского с представителями ветеранского движения".

В частности он выразил возмущение по поводу того, как Федина и волонтер Маруся Звиробий во время стрима в сети Facebook обсуждали варианты гибели Зеленского ("Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают" - цитата). Корниенко пожелал также услышать позицию фракции "Европейская солиданисть" относительно высказываний их коллеги. На это Ирина Геращенко припомнила Корниенко высказывания одиозного "слуги народа" Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.

Прямая речь Корниенко: "... пани София Федина выразила свое мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Мы считаем, что недопустима такая деятельность со стороны депутата. Есть институты, а есть люди, есть заповеди Божьи... Нельзя желать человеку публично таких вещей.

... Выражаем свое возмущение. Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой разобраться... определить, есть ли здесь правоохранительные перспективы".

Прямая речь Геращенко: "Полностью поддерживаю необходимость толерантного отношения друг к другу, корректной критики. Но возможно, наша молодая коллега научилась у более опытных. Которые предлагали газом отравить весь съезд "Европейской солидарности".

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