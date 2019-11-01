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Рябошапка обещает "хорошие сдвиги" в деле Гандзюк

Пятница, 1 ноября 2019, 14:39

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: комментарий журналистам, который подает агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу".

Детали: По словам Рябошапки, что с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, "поэтому вскоре будут результаты".

Почему это важно: 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли учасники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.

Напомним: В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства Гандзюк.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкГенпрокуратураРябошапка
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