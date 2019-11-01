Кличко написал заявление на Богдана в полицию – СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко, чье освобождение от должности председателя КГГА согласовал Кабмин, просит полицию открыть уголовное производство в отношении "самоуправства" председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом в пятницу сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на заявление Кличко, которая у них в распоряжении.

Заявление написано в Главное управление Национальной полиции Киева.

Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении – поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

В связи с этим он просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.

"Считаю, что учитывая указанные обстоятельства, данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях руководителя офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины ("самоуправство" - ред.)", - говорится в документе.

Кроме того, нынешний глава Киева указывает в документе, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "срока полномочий президента".

"С учетов того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнение председателя от должности вопреки установленным нормам является уголовным провопорушення", - сказано в заявлении Кличка.

В то же время в отделе коммуникации полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что не получали такого заявления от Кличко.

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