Кличко написал заявление на Богдана в полицию – СМИ

3194 просмотра
Пятница, 1 ноября 2019, 16:53

Мэр Киева Виталий Кличко, чье освобождение от должности председателя КГГА согласовал Кабмин, просит полицию открыть уголовное производство в отношении "самоуправства" председателя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом в пятницу сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на заявление Кличко, которая у них в распоряжении.

Заявление написано в Главное управление Национальной полиции Киева.

Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении – поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

В связи с этим он просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.

"Считаю, что учитывая указанные обстоятельства, данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях руководителя офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины ("самоуправство" - ред.)", - говорится в документе.

Кроме того, нынешний глава Киева указывает в документе, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "срока полномочий президента".

"С учетов того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнение председателя от должности вопреки установленным нормам является уголовным провопорушення", - сказано в заявлении Кличка.

В то же время в отделе коммуникации полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что не получали такого заявления от Кличко.

Напомним

  • 4 сентября Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
  • Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный городской совет.
  • Мэр Киева Виталий Кличко также просил Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
  • Президент Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Кличко.

Темы: Виталий Кличко полиция Богдан


powered by lun.ua
Материалы по теме
Киевсовет собрался после 5 месяцев простоя. "Солидарность" и "Батькивщина" лишилась членов 24 октября 2019, 11:49
Кличко анонсировал начало отопительного сезона в Киеве 23 октября 2019, 15:41
Суд займется противостоянием Кличко и Богдана 21 октября 2019, 15:42
Все новости
Главные новости
Изнасилование и пытки над детьми в одесском приюте: полиция и ГБР открыли дело
В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны
Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Все новости
Музыка

Как проходит репетиция одной из лучших мировых опер современности

исследование

Около 40% "муравьев-труженцов" просто бегают туда-сюда, не работая

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів