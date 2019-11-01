Кличко написал заявление на Богдана в полицию – СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко, чье освобождение от должности председателя КГГА согласовал Кабмин, просит полицию открыть уголовное производство в отношении "самоуправства" председателя Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом в пятницу сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на заявление Кличко, которая у них в распоряжении.
Заявление написано в Главное управление Национальной полиции Киева.
Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении – поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.
В связи с этим он просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.
"Считаю, что учитывая указанные обстоятельства, данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях руководителя офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины ("самоуправство" - ред.)", - говорится в документе.
Кроме того, нынешний глава Киева указывает в документе, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "срока полномочий президента".
"С учетов того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнение председателя от должности вопреки установленным нормам является уголовным провопорушення", - сказано в заявлении Кличка.
В то же время в отделе коммуникации полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что не получали такого заявления от Кличко.
Напомним
- 4 сентября Кабинет министров согласовал освобождение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
- Офис президента Владимира Зеленского добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный городской совет.
- Мэр Киева Виталий Кличко также просил Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
- Президент Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Кличко.