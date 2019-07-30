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Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"

Вівторок, 30 липня 2019, 12:35
Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі смотрящими

Джерело: брифінг Андрія Богдана.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва Віталій Кличко не контролює столичну раду.

Пряма мова: "Дійсно, у мене було кілька зустрічей із паном Кличком тут в Адміністрації, в Офісі президента.

Таких зустрічей було дві. На цих зустрічах я йому особисто 6 разів, тобто на кожній зустрічі по три рази, попросив відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від корупційних схем і стати дійсно народним мером

Він великий спортсмен, він гордість України, він людина, ім'я якої знає весь світ. Проте він втратив контроль над ситуацією в місті н протязі останніх 5 років

Мер Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно він не контролює Київську раду, є 2-3 смотрящих, які мають певні групи депутатів, – і якщо він не буде знаходити з ними компроміси, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не буде ефективним мером.

Кличко наголосив, що він не має жодного відношення до корупції і розкрадань, він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого з цим зробити не може. Він не задіяний у корупції, але іноді він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом".   

Зазначимо: у 2017 році "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом із керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем та Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Деталі: Богдан також стверджує, що днями до нього приходив представник одного зі "смотрящих" Києва і просив не чіпати  голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 мільйонів доларів.

Знати більшеКиєве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка 

Історія питання:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • За даними "Україснької правди", у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку..

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївБогдан
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