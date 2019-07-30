Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"

Джерело: брифінг Андрія Богдана.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва Віталій Кличко не контролює столичну раду.

Пряма мова: "Дійсно, у мене було кілька зустрічей із паном Кличком тут в Адміністрації, в Офісі президента.

Таких зустрічей було дві. На цих зустрічах я йому особисто 6 разів, тобто на кожній зустрічі по три рази, попросив відмовитися від інституту "смотрящих", відійти від корупційних схем і стати дійсно народним мером

Він великий спортсмен, він гордість України, він людина, ім'я якої знає весь світ. Проте він втратив контроль над ситуацією в місті н протязі останніх 5 років

Мер Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно він не контролює Київську раду, є 2-3 смотрящих, які мають певні групи депутатів, – і якщо він не буде знаходити з ними компроміси, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не буде ефективним мером.

Кличко наголосив, що він не має жодного відношення до корупції і розкрадань, він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого з цим зробити не може. Він не задіяний у корупції, але іноді він використовує спільну можливість пересування приватним авіатранспортом".

Зазначимо: у 2017 році "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом із керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем та Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Деталі: Богдан також стверджує, що днями до нього приходив представник одного зі "смотрящих" Києва і просив не чіпати голову КМДА, а натомість запропонував поділити бюджет у 40 мільйонів доларів.