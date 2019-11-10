В США хотят вызвать сына Джо Байдена для дачи показаний в Конгрессе
Конгрессмены от Республиканской партии планируют вызвать для публичных показаний в Конгрессе Хантера Байдена, а также обличителя, который написал жалобу на телефонный звонок Дональда Трампа, и ряд других свидетелей.
Источник: FOX News, ссылаясь на документ, оказавшийся в их распоряжении
Детали: В списке республиканцев также фигурируют имена бывшего компаньона Хантера Байдена Девона Арчера, исследовательницы фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа и вроде "располагает информацией из украинских источников" и других лиц.
Республиканцы также настаивают на том, что лицо обличителя, который написал жалобу на Трампа, должно быть рассекречены, потому что его публичные показания крайне важны для справедливого процесса.
В письме Девина Нунес, член комитета по разведке Палаты представителей идет.
Прямая речь: "Поскольку президенту Трампу должна быть предоставлена возможность противостоять своим обвинителем, анонимный обличитель должен дать показания. Более того, несмотря на многократные различия между жалобой обличителя и свидетельствами за закрытыми дверями, американский народ обязательно должен услышать, как обличитель работал над своей информацию "
Детали: Кроме этого, законодатели от Республиканской партии хотят заслушать публичные показания "полдесятка источников", которые обличитель указал в своей жалобе, и имена которых также остаются неизвестными.
Впрочем, вызов новых свидетелей должен утвердить большинство (которая сейчас принадлежит демократам) и председатель комитета по разведке Адам Шифф. Поэтому неизвестно, сколько из предложенных кандидатур конце согласуют для дачи показаний.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
- На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.