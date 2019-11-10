В США хотят вызвать сына Джо Байдена для дачи показаний в Конгрессе

Конгрессмены от Республиканской партии планируют вызвать для публичных показаний в Конгрессе Хантера Байдена, а также обличителя, который написал жалобу на телефонный звонок Дональда Трампа, и ряд других свидетелей.

Источник: FOX News, ссылаясь на документ, оказавшийся в их распоряжении

Детали: В списке республиканцев также фигурируют имена бывшего компаньона Хантера Байдена Девона Арчера, исследовательницы фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа и вроде "располагает информацией из украинских источников" и других лиц.

Республиканцы также настаивают на том, что лицо обличителя, который написал жалобу на Трампа, должно быть рассекречены, потому что его публичные показания крайне важны для справедливого процесса.

В письме Девина Нунес, член комитета по разведке Палаты представителей идет.

Прямая речь: "Поскольку президенту Трампу должна быть предоставлена ​​возможность противостоять своим обвинителем, анонимный обличитель должен дать показания. Более того, несмотря на многократные различия между жалобой обличителя и свидетельствами за закрытыми дверями, американский народ обязательно должен услышать, как обличитель работал над своей информацию "

Детали: Кроме этого, законодатели от Республиканской партии хотят заслушать публичные показания "полдесятка источников", которые обличитель указал в своей жалобе, и имена которых также остаются неизвестными.

Впрочем, вызов новых свидетелей должен утвердить большинство (которая сейчас принадлежит демократам) и председатель комитета по разведке Адам Шифф. Поэтому неизвестно, сколько из предложенных кандидатур конце согласуют для дачи показаний.

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