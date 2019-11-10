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CPJ: При Зеленском журналистов продолжают подвергать опасности

Воскресенье, 10 ноября 2019, 13:07
CPJ: При Зеленском журналистов продолжают подвергать опасности

Свободу слова и безопасность журналистов не обеспечивают путем криминализации деятельности или путем введения каких-либо ограничений, а некоторые идеи в законодательной сфере, которые сейчас обсуждаются, могут негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ.

Источник: комментарий координатора программ CPJ (Комитет защиты журналистов) в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид "Голосу Америки"

Детали: В частности, беспокойство вызывает заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который высказался за усиление ответственности журналистов за манипуляцию информацией.

Дословно: "Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство. Свобода слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечиваются путем криминализации деятельности, или путем введения тех или иных ограничений".

Также объявления о возможной инициативе парламентской фракции "Слуга народа" предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ вызывает беспокойство: не власть, а зрители и читатели должны решать, является ли то или иное СМИ жизнеспособным, отмечает Саид.

Дословно: "Власть не должна решать, какие СМИ являются жизнеспособными, или хорошими с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотрел на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны".

Чтобы изменить ситуацию, прежде всего правительству следует уделить внимание защите журналистов-расследователей, считает эксперт.

Прямая речь Саид: "Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защите СМИ, прежде всего нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как "Схемы", не подвергать их опасности. К сожалению, это случилось с журналистами "Схем" и "Слідство" и другими в период президенства Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского".

Также представитель CPJ заявила, что хотя "дружественная риторика президента к прессе", по ее мнению, присутствует, приход Владимира Зеленского на должность не привел к коренным изменениям в ситуации со свободой СМИ в Украине.

"Относительно того, как собственно журналисты оценивают эту ситуацию - очевидно, от нового президента есть большие ожидания, потому что много украинцев связывали надежды с его избранием и до сих пор, думаю, не произошло существенных изменений в плане политической среды для журналистов, за исключением обмена пленными с Россией. в этом случае мы видели освобождение Романа Сущенко и возвращение его в Украину", - отметила координатор CPJ.

Напомним, 

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в частности, "положение о требованиях и стандартах новостей".
  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в свою очердь, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" являются терминологическим недоразумением.

Темы: СМИЗеленскийсвобода слова
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