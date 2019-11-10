Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения

2562 просмотра
Воскресенье, 10 ноября 2019, 20:53

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что террористы пытаются сорвать процесс разведения сил и средств в районе Петровского, но он идет по плану.

Источник: Загороднюк в эфире "ТСН. Тиждень" на канале "1+1"

Прямая речь: "С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемым сценарию".

Детали: Перед этим ведущая сообщила, что в воскресенье рядом с участком разведения №3 неподалеку Богдановки боевики выпустили две противотанковые ракеты в грузовик с украинскими военными, в результате чего 4 бойцов получили ранения. Это произошло вне зоны разведения, но совсем рядом с ней, в месте, где нет наблюдателей ОБСЕ.

Отвечая на вопрос, что будут делать украинские военные, если процесс разведения пойдет "не по плану", Загороднюк сказал: "Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае".

Он также заверил, что сейчас Минобороны не видит угрозы нападения РФ с Юга.

Прямая речь: "Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Но мы не видим того сценария, что оно критически поднялось и какая-то ситуация нас ожидает в ближайшее время".

Детали: На вопрос, сможет ли Украина защитить себя собственными силами в случае нападения РФ, министр ответил: "Да. Мы смотрим на различные сценарии развития событий, и у нас есть отработанные ответы на такой сценарий так же".

Он заверил, что ни один сценарий не включает возможности капитуляции украинских военных.

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минобороны Разведение сил Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Махинации с "Богданами": НАБУ изъяло в Минобороны 15 томов документов 8 ноября 2019, 22:53
С начала суток на Донбассе ранили военного 7 ноября 2019, 13:00
Труба: Пять чиновников Минобороны закупили бракованных бронежилетов на 100 млн 5 ноября 2019, 17:08
Все новости
Главные новости
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения
Мазур: Интерпол сдался и включил нас в "черный список"
Жители "Л/ДНР" хотят в состав РФ и победы над "укропами" - опрос в ОРДЛО
Мазура отдали на поруки генконсула Украины, суда не будет - Денисова
Все новости
советы

5 стратегий, которые помогут отношениям пережить измену. Советы психолога

мнение

Виртуальная реальность и Арктика: как это может помочь людям с хронической болью

здоровье

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

Поиск по сайту
Архив
Весь архів