Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что террористы пытаются сорвать процесс разведения сил и средств в районе Петровского, но он идет по плану.

Источник: Загороднюк в эфире "ТСН. Тиждень" на канале "1+1"

Прямая речь: "С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемым сценарию".

Детали: Перед этим ведущая сообщила, что в воскресенье рядом с участком разведения №3 неподалеку Богдановки боевики выпустили две противотанковые ракеты в грузовик с украинскими военными, в результате чего 4 бойцов получили ранения. Это произошло вне зоны разведения, но совсем рядом с ней, в месте, где нет наблюдателей ОБСЕ.

Отвечая на вопрос, что будут делать украинские военные, если процесс разведения пойдет "не по плану", Загороднюк сказал: "Тогда мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. И у нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в этом случае".

Он также заверил, что сейчас Минобороны не видит угрозы нападения РФ с Юга.

Прямая речь: "Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Но мы не видим того сценария, что оно критически поднялось и какая-то ситуация нас ожидает в ближайшее время".

Детали: На вопрос, сможет ли Украина защитить себя собственными силами в случае нападения РФ, министр ответил: "Да. Мы смотрим на различные сценарии развития событий, и у нас есть отработанные ответы на такой сценарий так же".

Он заверил, что ни один сценарий не включает возможности капитуляции украинских военных.

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

Пресс-центр ООС сообщил, что в воскресенье минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил, однако не указал, где и как это произошло.