На Донбассе началось разведение сил возле Петровского

На линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

Источник: прямой эфир пресс-центра "Мариуполь" в Facebook, "Интерфакс", Украинская правда

Детали: По словам представителя штаба операции Объединенных сил, процесс разведения будет длиться до 12 ноября.

"По нашей информации, на той стороне (неподконтрольной Украине - ред.) тоже началось разведение. Они выпустили зеленую ракетницу и после этого началось разведение", - сообщил в комментарии журналистам замкомандующего ООС.

Перед началом представители боевиков и украинской стороны поочередно совершили залпы из ракетниц зеленого цвета, которые стали условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг другу о готовности к разведению.

Разведение должно просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Ранее разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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