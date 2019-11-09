На Донбассе началось разведение сил возле Петровского
На линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.
Источник: прямой эфир пресс-центра "Мариуполь" в Facebook, "Интерфакс", Украинская правда
Детали: По словам представителя штаба операции Объединенных сил, процесс разведения будет длиться до 12 ноября.
"По нашей информации, на той стороне (неподконтрольной Украине - ред.) тоже началось разведение. Они выпустили зеленую ракетницу и после этого началось разведение", - сообщил в комментарии журналистам замкомандующего ООС.
Перед началом представители боевиков и украинской стороны поочередно совершили залпы из ракетниц зеленого цвета, которые стали условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.
Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг другу о готовности к разведению.
Разведение должно просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.
Ранее разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
Предыстория:
- 9 ноября украинская сторона заявила, что готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
- РосCМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.
- 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
- Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
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