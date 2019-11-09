На Донбассе началось разведение сил возле Петровского

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Суббота, 9 ноября 2019, 12:59

На линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

Источник: прямой эфир пресс-центра "Мариуполь" в Facebook, "Интерфакс", Украинская правда 

Детали: По словам представителя штаба операции Объединенных сил, процесс разведения будет  длиться до 12 ноября. 

"По нашей информации, на той стороне (неподконтрольной Украине - ред.) тоже началось разведение. Они выпустили зеленую ракетницу и после этого началось разведение", -  сообщил в комментарии журналистам замкомандующего ООС. 

Перед началом представители боевиков и украинской стороны поочередно совершили залпы из ракетниц зеленого цвета, которые стали условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг другу о готовности к разведению.

Разведение должно просходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Ранее разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области. 

Предыстория:

  • 9 ноября украинская сторона заявила, что готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
  • РосCМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.
  • 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
  • Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения. 

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения ООС


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