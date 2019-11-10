Трамп республиканцам: Не попадайте в ловушку, звонок Зеленскому был совершенным
Президент США Дональд Трамп настаивает, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским была "совершенным".
Источник: Сообщение Трампа в Twitter в воскресенье вечером
The call to the Ukrainian President was PERFECT. Read the Transcript! There was NOTHING said that was in any way wrong. Republicans, don’t be led into the fools trap of saying it was not perfect, but is not impeachable. No, it is much stronger than that. NOTHING WAS DONE WRONG!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2019
Дословно: "Звонок к украинскому президенту был совершенным. Прочитайте стенограмму! Не было сказано ничего, каким-либо образом неправильного. Республиканцы, не попадайтесь в ловушку дураков, заявляя, что он не был совершенным, но не заслуживает импичмента. Нет, он гораздо сильнее этого. Ничего не было сделано неправильно!"
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
- 9 ноября Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму его второго разговора с Зеленским.
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