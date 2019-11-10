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Трамп республиканцам: Не попадайте в ловушку, звонок Зеленскому был совершенным

Воскресенье, 10 ноября 2019, 21:38

Президент США Дональд Трамп настаивает, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским была "совершенным".

Источник: Сообщение Трампа в Twitter в воскресенье вечером

Дословно: "Звонок к украинскому президенту был совершенным. Прочитайте стенограмму! Не было сказано ничего, каким-либо образом неправильного. Республиканцы, не попадайтесь в ловушку дураков, заявляя, что он не был совершенным, но не заслуживает импичмента. Нет, он гораздо сильнее этого. Ничего не было сделано неправильно!"

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • 9 ноября Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму его второго разговора с Зеленским.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАЗеленский
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