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Украина будет добиваться возвращения Мазура домой – Дещица

Понедельник, 11 ноября 2019, 09:00

Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из-под ареста в Польше – это только половина пути, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Источник: комментарий посла "Радио Свобода"

Прямая речь Дещица: "Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являются ее врагами.

Это небольшая, промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую ​​небольшую победу ".

Детали: В настоящее время неизвестна дата проведения первого судебного заседании по делу по существу.

"Это будет зависеть от ознакомления с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно скорее – и это дело закрыть как можно быстрее", – сказал Дещица.

"Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине – и наши консулы будут им заниматься и предоставлять ему всяческую помощь", – добавил посол.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказа в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Предыстория:

  • Одного из лидеров УНА-УНСО и ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю"), который также является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, польские пограничники задержали 9 ноября, когда он ехал в Варшаву для участия в конференции.
  • Причиной задержания стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах.
  • 10 ноября в Люблине Игорь Мазур отверг эту информацию: "Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ".
  • МВД Украины заявило, что Россия неправомерно использовала каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины.
  • 10 ноября Игоря Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.
  • Перед тем Мазура допросили в польском Холме.

Темы: ПольшаРосcияИнтерпол
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