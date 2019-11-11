Украина будет добиваться возвращения Мазура домой – Дещица

Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из-под ареста в Польше – это только половина пути, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Источник: комментарий посла "Радио Свобода"

Прямая речь Дещица: "Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являются ее врагами.

Это небольшая, промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую ​​небольшую победу ".

Детали: В настоящее время неизвестна дата проведения первого судебного заседании по делу по существу.

"Это будет зависеть от ознакомления с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно скорее – и это дело закрыть как можно быстрее", – сказал Дещица.

"Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине – и наши консулы будут им заниматься и предоставлять ему всяческую помощь", – добавил посол.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказа в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

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