Украина будет добиваться возвращения Мазура домой – Дещица
Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из-под ареста в Польше – это только половина пути, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Источник: комментарий посла "Радио Свобода"
Прямая речь Дещица: "Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являются ее врагами.
Это небольшая, промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу ".
Детали: В настоящее время неизвестна дата проведения первого судебного заседании по делу по существу.
"Это будет зависеть от ознакомления с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно скорее – и это дело закрыть как можно быстрее", – сказал Дещица.
"Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине – и наши консулы будут им заниматься и предоставлять ему всяческую помощь", – добавил посол.
До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказа в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.
Предыстория:
- Одного из лидеров УНА-УНСО и ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополю"), который также является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, польские пограничники задержали 9 ноября, когда он ехал в Варшаву для участия в конференции.
- Причиной задержания стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах.
- 10 ноября в Люблине Игорь Мазур отверг эту информацию: "Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ".
- МВД Украины заявило, что Россия неправомерно использовала каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины.
- 10 ноября Игоря Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.
- Перед тем Мазура допросили в польском Холме.