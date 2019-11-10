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Мазура отдали на поруки генконсула Украины, суда не будет - Денисова

Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:53
Мазура отдали на поруки генконсула Украины, суда не будет - Денисова

Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь "Тополя" Мазур передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Источник: сообщение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Дословно: "Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится, он передан на поруки генконсула Украины в Люблине".

"Все, кто занимается вопросом освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - отметила Денисова.

Детали: На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в Генеральном консульстве Украины.

Предыстория:

  • Накануне в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
  • Заседание суда по избранию меры пресечения Мазуру было назначено на 16:00 10 ноября в г.Люблин.
  • Утром 10 ноября Мазура доставили в отдел Окружной прокуратуры Холма в Польше, где допросили. На допрос его привезли без наручников.

Украинская правда

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Темы: ПольшаомбудсменУкраина
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