Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли
В нескольких областях Украины проходят акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины", аграрии перекрывают автодороги.
Источник: Facebook-страница Всеукраинского аграрного совета
Дословно: "В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны в 17 точках.
К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах – Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях".
В Винницкой области аграрии протестуют сразу в трех районах: Винницком, Туьчинском, Козятинском.
В Черниговской области акция проходит в с. Кипти, на автодороге М01, в Черкасской – вблизи г. Умань, на автодороге Е95, и вблизи г. Жашков (поворот на село Тихий Хутор), на автодороге М05.
На Полтавщине митингуют на автодороге М03 поблизости с. Чутово, в Одесской – на автотрассе вблизи поселка Любашевка.
В Тернопиьський области перекрыли дорогу возле села Романово Збаражского района, в Хмельницкой области – на автодороге Е50 вблизи села Прибугское Хмельницкого района, в Ровенской области – на автодороге М06, село Дядьковичи Ровенского района.
Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- "Батькивщина" категорически против продажи сельскохозяйственной земли.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- В октябре в Верховную Раду внесли законопроект №2178-10 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.