Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли

В нескольких областях Украины проходят акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины", аграрии перекрывают автодороги.

Источник: Facebook-страница Всеукраинского аграрного совета

Дословно: "В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на ​главные автомагистрали страны в 17 точках.

К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах – Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях".

В Винницкой области аграрии протестуют сразу в трех районах: Винницком, Туьчинском, Козятинском.

В Черниговской области акция проходит в с. Кипти, на автодороге М01, в Черкасской – вблизи г. Умань, на автодороге Е95, и вблизи г. Жашков (поворот на село Тихий Хутор), на автодороге М05.

На Полтавщине митингуют на автодороге М03 поблизости с. Чутово, в Одесской – на автотрассе вблизи поселка Любашевка.

В Тернопиьський области перекрыли дорогу возле села Романово Збаражского района, в Хмельницкой области – на автодороге Е50 вблизи села Прибугское Хмельницкого района, в Ровенской области – на автодороге М06, село Дядьковичи Ровенского района.

Всеукраїнська Аграрна Рада

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