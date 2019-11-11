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Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли

Понедельник, 11 ноября 2019, 10:22
Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли

В нескольких областях Украины проходят акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины", аграрии перекрывают автодороги.

Источник: Facebook-страница Всеукраинского аграрного совета

Дословно: "В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на ​главные автомагистрали страны в 17 точках.

К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах – Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях".

В Винницкой области аграрии протестуют сразу в трех районах: Винницком, Туьчинском, Козятинском.

В Черниговской области акция проходит в с. Кипти, на автодороге М01, в Черкасской – вблизи г. Умань, на автодороге Е95, и вблизи г. Жашков (поворот на село Тихий Хутор), на автодороге М05.

На Полтавщине митингуют на автодороге М03 поблизости с. Чутово, в Одесской – на автотрассе вблизи поселка Любашевка.

В Тернопиьський области перекрыли дорогу возле села Романово Збаражского района, в Хмельницкой области – на автодороге Е50 вблизи села Прибугское Хмельницкого района, в Ровенской области – на автодороге М06, село Дядьковичи Ровенского района.

 
Всеукраїнська Аграрна Рада
 
 
 
 
 

Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • "Батькивщина" категорически против продажи сельскохозяйственной земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • В октябре в Верховную Раду внесли законопроект №2178-10 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

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Темы: земляакции
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