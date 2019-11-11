Рада может принять госбюджет-2020 уже в четверг

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Понедельник, 11 ноября 2019, 11:38

Верховная Рада планирует рассмотреть и принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год на заседании 14 ноября.

Источник: заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на заседании согласительного совета парламента

Детали: Разумков обратился к комитету по вопросам бюджета - на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета бюджетных заключений Верховной Рады и предоставить заключение комитета народным депутатам.

Прямая речь: "Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект, и возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить государственный бюджет на следующий год".

Что было ранее: На заседании в воскресенье Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Почему это важно: Государственный бюджет – главная смета страны. На этот раз он предусматривает, в частности беспрецедентные расходы на оборону.

Напомним:

  • Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября. 
  • Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
  • В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.
  • Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год

Знать больше: "Смета Зеленского": что правительство изменило в бюджете на 2020 год

Валентина Романенко, УП
Темы: госбюджет Верховная Рада


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