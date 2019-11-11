Премьер пришел на согласительный совет лоббировать земельные законопроекты

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Понедельник, 11 ноября 2019, 11:42

Премьер-министр Алексей Гончарук призывает Верховную Раду рассмотреть в последние пленарные недели 2019 года рассмотреть важные для урегулирования земельных отношений законопроекты.

Источник: заседание согласительного совета 11 ноября

Прямая речь Гончарука: "У нас осталось три недели рабочих, на которых Верховная Рада может принимать законы, поэтому я принял решение, что сегодня важно подчеркнуть приоритеты, которые правительство просило бы Верховную Раду также считать приоритетными.

У нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. Даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынке земли у нас есть как минимум еще 4 законопроекта, которые важно рассмотреть.

Это дерегулирование в земельных отношениях - № 2194, это система прозрачных электронных аукционов по правам  на землю и самих земельных участков - № 2195. Они никак сами по себе рынок не открывают, но являются важными составляющими, чтобы рынок земли, если и когда рынок будет запущен, он происходил цивилизованно.

Также важен, по нашему мнению, законопроект №0858 он регулирует определенные отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в сферах земельных вопросов. И важнейший законопроект №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Детали: Кроме того Рада должна рассмотреть во втором чтении проект закона о бюджете страны на 2020 год. Спикер надеется, что парламент будет рассматривать бюджет в четверг.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук призвал ВР ускорить работу над проектами закона о наказании за незаконную добычу янтаря. Также Стефанчук говорил о ряде законопроектов о народовластии.

Предыстория:

  • Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
  • Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: Гончарук Верховная Рада земля премьер


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