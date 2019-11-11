Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны
Генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, который является подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестован с правом залога.
Источник: телеграмм-канал председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы
Прямая речь: "Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины".
Детали: Как сообщил Труба, такое решение только что вынес Печерский районный суд города Киева. Суд должен избрать меры пресечения еще для четырех подозреваемых.
Председатель ГБР добавил, что подозреваемых будет больше.
Что было раньше: 5 ноября во время брифинга Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс - 1-4" на общую сумму около 100 млн грн".
Предыстория:
- В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупкепо завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
- Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
- Государственное бюро расследований в июле обнародовало разговорысотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
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