Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны

Генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Дмитрий Марченко, который является подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестован с правом залога.

Источник: телеграмм-канал председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы

Прямая речь: "Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины".

Детали: Как сообщил Труба, такое решение только что вынес Печерский районный суд города Киева. Суд должен избрать меры пресечения еще для четырех подозреваемых.

Председатель ГБР добавил, что подозреваемых будет больше.

Что было раньше: 5 ноября во время брифинга Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.

По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс - 1-4" на общую сумму около 100 млн грн".

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