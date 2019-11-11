ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: "вырвал" победу у "слуги"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика, чью победу в 198-м округе долго обжаловала в суде его оппонент на выборах от "Слуги народа" Наталья Дьяченко.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: По данным комиссии, бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудик живет в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, беспартийный.

Почему это важно: До этого времени ОВО №198 - оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Регистрация Рудика нардепом долгое время была предметом судебного обжалования.

Сергей Рудик (тот, который стоит справа)

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