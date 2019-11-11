Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: "вырвал" победу у "слуги"

Понедельник, 11 ноября 2019, 17:22
ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: вырвал победу у слуги

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика, чью победу в 198-м округе долго обжаловала в суде его оппонент на выборах от "Слуги народа" Наталья Дьяченко.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: По данным комиссии, бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудик живет в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, беспартийный.

Почему это важно: До этого времени ОВО №198 - оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Регистрация Рудика нардепом долгое время была предметом судебного обжалования.

 
Сергей Рудик (тот, который стоит справа)

Предыстория:

  • 5 ноября ЦИК установил результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признал избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
  • Рудик получил 28,91% избирателей, второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко - 27,36%.
  • Еще 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
  • Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспорила в судах оппонент от партии власти.
  • Сергей Рудик - бывший "свободовец", народный депутат 8 созыва.
  • Он фигурант дела о похищении людей на Днепропетровщине, в котором обвиняли руководителя партии "Укроп" Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.
  • 14 августа 2014 года в должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Серий Рудик приехал в Днепропетровскую область с рабочей поездкой, а через некоторое время появилось сообщение о его исчезновении. Позже Корбан заявил, что Рудику выдали полную военную экипировку и отправили на фронт.
  • Сам Рудик рассказал, что его похитили и долго держали в подвале областной администрации, давали мочегонные таблетки и не выпускали в туалет, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема. По его словам, допрашивал его лично Корбан в присутствии 15 вооруженных людей, а затем дал поручение выписать Рудику пропуск в батальон "Днепр".
  • По мнению Рудика, из-за нерасследования этого дела в 2014 году позже произошел еще один эпизод с похищением, в котором фигурировал Корбан.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: