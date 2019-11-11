ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: "вырвал" победу у "слуги"
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Понедельник, 11 ноября 2019, 18:22
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика, чью победу в 198-м округе долго обжаловала в суде его оппонент на выборах от "Слуги народа" Наталья Дьяченко.
Источник: ЦИК в Facebook
Детали: По данным комиссии, бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудик живет в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, беспартийный.
Почему это важно: До этого времени ОВО №198 - оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Регистрация Рудика нардепом долгое время была предметом судебного обжалования.
Предыстория:
- 5 ноября ЦИК установил результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признал избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
- Рудик получил 28,91% избирателей, второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко - 27,36%.
- Еще 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
- Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
- По словам Рудика, его победу в округе оспорила в судах оппонент от партии власти.
- Сергей Рудик - бывший "свободовец", народный депутат 8 созыва.
- Он фигурант дела о похищении людей на Днепропетровщине, в котором обвиняли руководителя партии "Укроп" Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.
- 14 августа 2014 года в должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Серий Рудик приехал в Днепропетровскую область с рабочей поездкой, а через некоторое время появилось сообщение о его исчезновении. Позже Корбан заявил, что Рудику выдали полную военную экипировку и отправили на фронт.
- Сам Рудик рассказал, что его похитили и долго держали в подвале областной администрации, давали мочегонные таблетки и не выпускали в туалет, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема. По его словам, допрашивал его лично Корбан в присутствии 15 вооруженных людей, а затем дал поручение выписать Рудику пропуск в батальон "Днепр".
- По мнению Рудика, из-за нерасследования этого дела в 2014 году позже произошел еще один эпизод с похищением, в котором фигурировал Корбан.
Украинская правда
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