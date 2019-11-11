ЦИК зарегистрировал нардепом экс-свободовца: "вырвал" победу у "слуги"

3866 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 18:22

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика, чью победу в 198-м округе долго обжаловала в суде его оппонент на выборах от "Слуги народа" Наталья Дьяченко.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: По данным комиссии, бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудик живет в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, беспартийный.

Почему это важно: До этого времени ОВО №198 - оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Регистрация Рудика нардепом долгое время была предметом судебного обжалования.

 
Сергей Рудик (тот, который стоит справа)

Предыстория:

  • 5 ноября ЦИК установил результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признал избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
  • Рудик получил 28,91% избирателей, второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко - 27,36%.
  • Еще 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
  • Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспорила в судах оппонент от партии власти.
  • Сергей Рудик - бывший "свободовец", народный депутат 8 созыва.
  • Он фигурант дела о похищении людей на Днепропетровщине, в котором обвиняли руководителя партии "Укроп" Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.
  • 14 августа 2014 года в должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Серий Рудик приехал в Днепропетровскую область с рабочей поездкой, а через некоторое время появилось сообщение о его исчезновении. Позже Корбан заявил, что Рудику выдали полную военную экипировку и отправили на фронт.
  • Сам Рудик рассказал, что его похитили и долго держали в подвале областной администрации, давали мочегонные таблетки и не выпускали в туалет, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема. По его словам, допрашивал его лично Корбан в присутствии 15 вооруженных людей, а затем дал поручение выписать Рудику пропуск в батальон "Днепр".
  • По мнению Рудика, из-за нерасследования этого дела в 2014 году позже произошел еще один эпизод с похищением, в котором фигурировал Корбан.

Украинская правда
Темы: ЦИК виборы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе 5 ноября 2019, 16:17
Члены избирательной комиссии получили 3 года условно за подделку на выборах президента 4 ноября 2019, 18:14
ЦИК приблизила к проходу в Раду еще одного нардепа 29 октября 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны
Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов
Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование
Все новости
Фотопроект

14 лучших фотографий архитектуры 2019

психология

Почему мы забываем имена и три способа запоминать их сразу

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів