Депутаты от "Слуги народа" выберут нового главу комитета Рады по внешней политике
Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что решение об отставке главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко парламент рассмотрит 15 ноября.
Источник: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина". Facebook депутата фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.
Прямая речь Арахамии: "У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню".
Детали: Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.
Глава фракции также сообщил, что решение об отставке Богдана Яременко парламент рассмотрит 15 ноября.
Позже народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Фейсбук, что на заседании фракции было рассмотрено заявление Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Прямая речь: "Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это".
Детали: Депутат выразила надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике.
Кроме того Кравчук назвала имена претендентов на должность председателя комитета – Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.
Предыстория:
- Фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета по вопросам международных связей.
- 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
- Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
- Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".