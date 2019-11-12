Депутаты от "Слуги народа" выберут нового главу комитета Рады по внешней политике 

Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что решение об отставке главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко парламент рассмотрит 15 ноября.

Источник: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина". Facebook депутата фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Прямая речь Арахамии: "У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню".

Детали: Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.

Глава фракции также сообщил, что решение об отставке Богдана Яременко парламент рассмотрит 15 ноября.

Позже народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Фейсбук, что на заседании фракции было рассмотрено заявление Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Прямая речь: "Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это".

Детали: Депутат выразила надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике.

Кроме того Кравчук назвала имена претендентов на должность председателя комитета – Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.

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