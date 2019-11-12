Бывший "свободовец" Рудык снова стал нардепом

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Вторник, 12 ноября 2019, 12:57

Бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудык принял присягу и стал депутатом Верховной Рады 9 созыва.

Источник: заседание парламента

Детали: После присяги Рудык вспомнил об украинских политзаключенных.

Предыстория:

  • 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.
  • Его победу в 198-м округе долго обжаловала в суде кандидат от "Слуги народа" Наталья Дяченко.

Темы: Верховная Рада


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