Бывший "свободовец" Рудык снова стал нардепом
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Вторник, 12 ноября 2019, 12:57
Бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудык принял присягу и стал депутатом Верховной Рады 9 созыва.
Источник: заседание парламента
Детали: После присяги Рудык вспомнил об украинских политзаключенных.
Предыстория:
- 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.
- Его победу в 198-м округе долго обжаловала в суде кандидат от "Слуги народа" Наталья Дяченко.
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