Бывший "свободовец" Рудык снова стал нардепом

Бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудык принял присягу и стал депутатом Верховной Рады 9 созыва.

Источник: заседание парламента

Детали: После присяги Рудык вспомнил об украинских политзаключенных.

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