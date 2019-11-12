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Бывший "свободовец" Рудык снова стал нардепом

Вторник, 12 ноября 2019, 11:57

Бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудык принял присягу и стал депутатом Верховной Рады 9 созыва.

Источник: заседание парламента

Прямая речь: "Кому мало моей присяги от 29 августа, трех регистраций двумя составами Центральной избирательной комиссии, приношу присягу повторно".

Детали: После присяги Рудык напомнил об украинских политзаключенных.

Речь Рудыка: "Я прошел достаточно долгое время для признания меня народным депутатом. Но мои личные переживания, переживания моей семьи и избирателей 198 избирательного округа – это не такая уж большая проблема на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются многие украинцы, которые борются за свои права

Виталий Маркив – сидит в итальянской тюрьме. Янина Соколова борется с недугом и показывает пример многим, что можно бороться. Ильми Умеров, мы о нем почти забыли – это крымский татарин с болезнью Паркинсона, который почти 3 года сидел в российской психушке и сейчас находится благодаря нашей стране здесь, в Киеве.

Буквально на днях был арестован Игорь Мазур, псевдо – Тополя. Он сейчас находится в украинском консульстве в Польше – но это еще не финал, эта история может длиться месяцами. И таких историй, к сожалению, в наше время очень много.

Я просто прошу помнить о людях, которые никогда не сдаются и борются за свои права за права других людей, сплачивают вокруг себя других людей и показывают, что мы, украинцы, непобедимы.

Верю в возвращение украинских земель, верю в объединение наших земель в единую, соборную, независимую Украину. Обещаю показать всем своим и друзьям, и недругам, что такое нормальная, хорошая и качественная работа народного депутата Украины".

Предыстория:

  • 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.
  • Его победу в 198-м округе долго обжаловала в суде кандидат от "Слуги народа" Наталья Дяченко.
  • ОВО №198 оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года.
  • 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
  • Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
  • 5 ноября ЦИК установил результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признал избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
  • Рудик получил 28,91% избирателей, второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко - 27,36%.
  • Сергей Рудик был пострадавшим в деле о похищении людей в Днепропетровской области в 2014 году, в котором обвиняли Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Верховная Рада
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