Бывший "свободовец" Рудык снова стал нардепом
Бывший "свободовец" и народный депутат 8 созыва Сергей Рудык принял присягу и стал депутатом Верховной Рады 9 созыва.
Источник: заседание парламента
Прямая речь: "Кому мало моей присяги от 29 августа, трех регистраций двумя составами Центральной избирательной комиссии, приношу присягу повторно".
Детали: После присяги Рудык напомнил об украинских политзаключенных.
Речь Рудыка: "Я прошел достаточно долгое время для признания меня народным депутатом. Но мои личные переживания, переживания моей семьи и избирателей 198 избирательного округа – это не такая уж большая проблема на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются многие украинцы, которые борются за свои права
Виталий Маркив – сидит в итальянской тюрьме. Янина Соколова борется с недугом и показывает пример многим, что можно бороться. Ильми Умеров, мы о нем почти забыли – это крымский татарин с болезнью Паркинсона, который почти 3 года сидел в российской психушке и сейчас находится благодаря нашей стране здесь, в Киеве.
Буквально на днях был арестован Игорь Мазур, псевдо – Тополя. Он сейчас находится в украинском консульстве в Польше – но это еще не финал, эта история может длиться месяцами. И таких историй, к сожалению, в наше время очень много.
Я просто прошу помнить о людях, которые никогда не сдаются и борются за свои права за права других людей, сплачивают вокруг себя других людей и показывают, что мы, украинцы, непобедимы.
Верю в возвращение украинских земель, верю в объединение наших земель в единую, соборную, независимую Украину. Обещаю показать всем своим и друзьям, и недругам, что такое нормальная, хорошая и качественная работа народного депутата Украины".
Предыстория:
- 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудыка.
- Его победу в 198-м округе долго обжаловала в суде кандидат от "Слуги народа" Наталья Дяченко.
- ОВО №198 оставался единственным округом, где не были установлены официальные результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года.
- 29 августа стало известно, что суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 Черкасской области.
- Аппарат Рады отказался выдавать Рудику удостоверение народного депутата. Самовыдвиженец возмутился и даже вызвал полицию. Он заявил, что утром в сессионном зале принес присягу и теперь является нардепом.
- 5 ноября ЦИК установил результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признал избранным народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
- Рудик получил 28,91% избирателей, второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко - 27,36%.
- Сергей Рудик был пострадавшим в деле о похищении людей в Днепропетровской области в 2014 году, в котором обвиняли Геннадия Корбана, когда тот был заместителем губернатора области.