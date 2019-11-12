Российский историк-убийца возил французских ультраправых в оккупированный Крым

Обвиняемый в убийстве студентки российский историк Олег Соколов сотрудничал с французской ультраправой партией "Национальное объединение" Марин Ле Пен и содействовал визиту французских радикалов в оккупированный Крым.

Источник: российское издание Фонтанка

Детали: Издание отмечает, что во французской прессе имя Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен, а также французской партией "Национальное объединение".

В 2015 году в тогда уже оккупированный Крым приехали французские депутаты, заметная часть из которых была из "Национального объединения" (на тот момент "Национальный фронт") или близких к нему сил.

Издание пишет, ссылаясь на соцсети, что этот визит глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий организовал не без содействия Соколова.

Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и якобы при участии Соколова Россию посетила сама глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

В то же время в комментарии "Фонтанке" Слуцкий заявил, что не знает Соколова, никогда до этой трагедии о нем не слышал. А в партии "Национальное объединение" отказались комментировать связь с Соколовым.

Журналисты выяснили также, что Соколов, как ученый по наполеоновской Франции, преподавал и на родине своего кумира.

Однако выбор учебного заведения вызывает некоторые вопросы: Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который был создан в 2017 году. Его основатель — 29-летняя Марион Марешаль, внучка Жан-Мари Ле Пена и племянница Марин Ле Пен, которая была членом "Национального фронта" с 18 лет.

Сам ВУЗ состоит из четырех комнат на первом этаже современного здания в Лионе и библиотеки.

По мнению директора института изучения политики Лилля Пьера Матьё, учебное заведение – это возможность для Марион Марешаль сгруппировать вокруг себя молодых и не очень людей, которые впоследствии помогут реализовать её политические амбиции.

Связи института с российским преподавателем были действительно тесными. Именно он, по данным "Фонтанки", встречал Марион Марешаль перед лекцией, прошедшей в конце марта 2019 года в СПбГУ. Две недели спустя гостья уже отдыхала в Крыму.

Соколов и Марион Марешаль

Однако после убийства в Санкт-Петербурге французский ВУЗ убрал упоминания о Соколове, а запрос о связях с ним остался без ответа. По личному номеру Марешаль говорит автоответчик.

Напомним: