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Минобороны удивил арест Марченко: киборг и хороший военный

Вторник, 12 ноября 2019, 13:25

Министерство обороны удивлено избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 76 миллионов гривен залога и заявляет, что готово сотрудничать со следствием.

Источник: пресс-служба Минобороны в Facebook

Дословно: "Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая ​​мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки".

Детали: При этом в Минобороны отметили, что заинтересованы в объективном и компетентном расследовании дела о закупке бронежилетов, готовы предоставить "всестороннее содействие следствию" и надеются на его объективность и беспристрастность.

Что было раньше: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога.

Предыстория:

  • В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.
  • Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • ГБР в июле обнародовало разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • 5 ноября директор ДБР Роман Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
  • По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс – 1-4" на общую сумму около 100 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: МинобороныВооруженные силыГБРкоррупция
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