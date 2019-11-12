Минобороны удивил арест Марченко: киборг и хороший военный

Министерство обороны удивлено избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 76 миллионов гривен залога и заявляет, что готово сотрудничать со следствием.

Источник: пресс-служба Минобороны в Facebook

Дословно: "Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая ​​мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки".

Детали: При этом в Минобороны отметили, что заинтересованы в объективном и компетентном расследовании дела о закупке бронежилетов, готовы предоставить "всестороннее содействие следствию" и надеются на его объективность и беспристрастность.

Что было раньше: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога.

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