Правление НБУ приехало в антикорсуд: готово поручиться за задержанных экс-работников

Правление Национального банка Украины готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

Источник: "Интерфакс-Украина" с места события

Детали: Правление прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку в 2014 году. По словам первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой, правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.



Прямая речь: "Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения".

Что было ранее: Глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и решил вернуться в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

В НБУ назвали Писарука – профессиональным банкиром "с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе".

Знать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория: