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Правление НБУ приехало в антикорсуд: готово поручиться за задержанных экс-работников

Вторник, 12 ноября 2019, 14:22

Правление Национального банка Украины готово выступить поручителем экс-работников Нацбанка в деле о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

Источник: "Интерфакс-Украина" с места события

Детали: Правление прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку в 2014 году. По словам первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой, правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.

Прямая речь: "Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения".

Что было ранее: Глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и решил вернуться в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

В НБУ назвали Писарука – профессиональным банкиром "с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе".

Знать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
  • 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУНАБУ
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