На кнопкодавстве поймали нардепа, который сам предлагал за это сажать

Нардеп из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Источник: движение ЧЕСНО

Детали: Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за основу за законопроект №2299 нардепов от "Слуги народа" по усовершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Движение обращает внимание, что этот депутат является соавтором законопроекта 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Интересно, что когда голосовали за этот проект, Нимченко в Раду не пришел.

ЧЕСНО заметило, что во время голосования за проект 2299 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

По информации движения, для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп как минимум один раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

Напомним: