Рада сделала шаг к штрафам за кнопкодавство
Вторник, 29 октября 2019, 11:00
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
Источник: заседание парламента
Детали: "За" проект закона №2148 авторства первого вице-спикера Руслана Стефанчука проголосовали 287 нардепов.
Согласно документу, за неперсональное голосования предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.
Нардепы также не поддержали законопроект о введении уголовной ответственности народных депутатов за конпокдавство, инициаторами которого были представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Василий Нимченко.
Напомним:
- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
- Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
Валентина Романенко, УП