Рада сделала шаг к штрафам за кнопкодавство

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Вторник, 29 октября 2019, 12:00

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.

Источник: заседание парламента

Детали: "За" проект закона №2148 авторства первого вице-спикера Руслана Стефанчука проголосовали 287 нардепов.

Согласно документу, за неперсональное голосования предлагают наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сейчас составляет 51-85 тысяч гривен.

Нардепы также не поддержали законопроект о введении уголовной ответственности народных депутатов за конпокдавство, инициаторами которого были представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Василий Нимченко.

Валентина Романенко, УП
Темы: кнопкодавство Верховная Рада


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