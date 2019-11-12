НАБУ и САП планируют вручить подозрение Бахматюку

Правоохранители планируют вручить подозрение бывшему владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку и могут привлечь к ответственности членов правления НБУ, которые принимали решение о кредите банку в 1,2 млрд гривен.

Источник: Facebook-страница НАБУ

Дословно: "Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении.

Что касается ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "ВиЭйБи банка", которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении уведомления о подозрении в предусмотренный УПК Украины в таких условиях способ".

Детали: Правоохранители не исключают привлечения к ответственности и других членов правления НБУ, которые приняли решение о предоставлении кредита "ВиЭйБи банка".

Следствие считает, что в 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Среди других подозреваемых:

экс-директор Генерального департамента банковского надзора;

бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;

экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";

экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";

три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

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