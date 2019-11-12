Первый зам Гонтаревой и Бахматюк вступили в сговор – следствие

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Вторник, 12 ноября 2019, 16:18

В 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда, где во вторник проходят слушания об избрании меры пресечения члену совета НБУ Николаю Каленскому.

Детали: По версии следствия, Писаруку пришлось задействовать главное управление НБУ по Киеву и области, которым на тот момент руководил Каленский.

Прокурор рассказал, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит VAB Банку "как минимум на 1 млрд" и Каленский был в курсе этого.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Среди других подозреваемых:

  • экс-директор Генерального департамента банковского надзора;
  • бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;
  • экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";
  • экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
  • три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
  • 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Темы: Гонтарева НБУ криминал


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