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Избиение ветерана АТО и его жены: подозреваемые арестованы

Вторник, 12 ноября 2019, 16:48

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на 2 месяца без альтернативы внесения залога двух подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену.

Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу без права залога в отношении обоих подозреваемых. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Сами подозреваемые свою вину и любую причастность к этому преступлению не признают. На допросах они отказались от дачи показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции".

Детали: Максимец также сообщила, что после задержания были изъяты элементы одежды, предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.

Что было ранее: Двум мужчинам, которые сильно избили ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену в Киеве, полиция сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство. Нападавшими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990 года рождения.

Предыстория:

  • На Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября.
  • Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
  • В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
  • Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевсуд
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