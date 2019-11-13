Ляшко стал подозреваемым в деле о драке с Герусом

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Среда, 13 ноября 2019, 14:08

Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Источник: сам Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса".

 

Детали: Ляшко обещает обязательно прийти, хотя считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Руслана Рябошапки бориспольскому райпрокурору.

Что было раньше:

  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
  • Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
  • Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Ляшко драка криминал прокуратура


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