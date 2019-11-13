Ляшко стал подозреваемым в деле о драке с Герусом

Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Источник: сам Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса".

Детали: Ляшко обещает обязательно прийти, хотя считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Руслана Рябошапки бориспольскому райпрокурору.

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