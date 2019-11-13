Ляшко стал подозреваемым в деле о драке с Герусом
Среда, 13 ноября 2019, 13:08
Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Источник: сам Ляшко в Facebook
Прямая речь: "Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса".
Детали: Ляшко обещает обязательно прийти, хотя считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Руслана Рябошапки бориспольскому райпрокурору.
Что было раньше:
- 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
- Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
- Полиция открыла по этому факту уголовное производство.
Украинская правда