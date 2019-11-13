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Баканов о "выбитом зубе": За чувством юмора Богдана не слежу

Среда, 13 ноября 2019, 16:04
Баканов о выбитом зубе: За чувством юмора Богдана не слежу
Андрей Калистратенко, УП

Глава Службы безопасности Иван Баканов уверяет, что поддерживает с руководителем Офиса президента Андреем Богданом чисто рабочие отношения.

Источник: интервью Баканова "Главкому"

Прямая речь: "У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине".

Детали: Относительно слухов и мифов, которыми обрастают отношения с главой Офиса президента, Баканов отметил, что не знает источника их происхождения. Историю о "выбитом зубе" услышал от жены. На ремарку журналиста, что Богдан иногда в соцсети сам подогревает интерес к этим фейкам, глава СБУ отметил, что за юмором руководителя ОПУ не следит: в политике Баканов симпатизирует чувству юмора президента США Дональда Трампа.

Прямая речь: Вы знаете, я сейчас не успеваю следить за такими новостями. Первой мне информацию об этом мне сбросила жена, вторым или третьим человеком был непосредственно сам Богдан. Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой же силы должен быть удар, чтобы выбить зуб".

Дополнительно: На ремарку, что Богдан пытается навязать определенных людей для назначения СБУ Баканов отметил: "Мне трудно что-то навязать, а навязать президенту – невозможно".

Почему это важно: В начале июля собеседники "Украинской правды" в окружении Зеленского рассказали о назревающем конфликте между Богданом и Бакановым на почве кадровых назначений. Баканов – друг детства Зеленского, они учились в одном классе. До того, как возглавить одно из важнейших силовых ведомств, он работал юристом студии "Квартал 95".

Знать больше: "Государство в смартфоне Андрея Богдана"

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Темы: БакановБогдан
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