В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники

У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом Украинской правде сообщили источники приближенные к Офису президента и силовиков.

По словам собеседников Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.

В то же время, он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.

Также, по словам источников, Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Напомним: