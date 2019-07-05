В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники

Источник: Собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и одном из силовых ведомств

У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.

Детали: По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения в СБУ.

Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиос и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.

Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Почему это важно: Из-за российской агрессии кадровая политика главы СБУ очень важна. Многие заинтересованы влиять на нее. В будущем конфликт между группами в президентском окружении может сказаться на кадровой политике Зеленского.

Напомним: