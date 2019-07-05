В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники

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Пятница, 5 июля 2019, 15:40

У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом Украинской правде сообщили источники приближенные к Офису президента и силовиков.

По словам собеседников Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.

В то же время, он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.

Также, по словам источников, Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Напомним:

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
  • 5 июля Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ. Заместителями председателя СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик.
  • Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Богдан СБУ


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