В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники
Источник: Собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и одном из силовых ведомств
У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.
Детали: По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения в СБУ.
Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиос и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.
Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.
Почему это важно: Из-за российской агрессии кадровая политика главы СБУ очень важна. Многие заинтересованы влиять на нее. В будущем конфликт между группами в президентском окружении может сказаться на кадровой политике Зеленского.
Напомним:
- 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
- Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
- 5 июля Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ. Заместителями председателя СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик.
- Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.