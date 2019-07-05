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В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники

Пятница, 5 июля 2019, 15:40
В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники

Источник: Собеседники "Украинской правды" в Офисе президента и одном из силовых ведомств

У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.

Детали: По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения в СБУ.

Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиос и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.

Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Почему это важно: Из-за российской агрессии кадровая политика главы СБУ очень важна. Многие заинтересованы влиять на нее. В будущем конфликт между группами в президентском окружении может сказаться на кадровой политике Зеленского.

Напомним:

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
  • 5 июля Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ. Заместителями председателя СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик.
  • Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБогданСБУ
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