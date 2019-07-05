В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники
У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом Украинской правде сообщили источники приближенные к Офису президента и силовиков.
По словам собеседников Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.
В то же время, он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.
Также, по словам источников, Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.
Напомним:
- 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
- Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
- 5 июля Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ. Заместителями председателя СБУ стали Александр Карпенко и Анатолий Дублик.
- Начальником главного следственного управления Службы безопасности назначен Богдан Тиводар.
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