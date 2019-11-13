Детективы Антикоррупционного бюро сообщили о подозрении главе департамента в Офисе президента Светлане Кондзеле, экс-замминистра культуры Виктории Лисничей и посреднику, которых 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве.

Источник: НАБУ

Детали: Подозрения участникам преступной группы вручены при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.27 (соучастие в преступлении непосредственно или путем использования других лиц), ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

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