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Чиновнице Офиса Зеленского Кондзеле и еще двоим сообщили о подозрении

Среда, 13 ноября 2019, 17:43

Детективы Антикоррупционного бюро сообщили о подозрении главе департамента доступа к информации в Офисе президента Светлане Кондзеле, экс-замминистра культуры Виктории Лисничей и посреднику, которых 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве.

Источник: НАБУ

Детали: Подозрения участникам преступной группы вручены при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.27 (соучастие в преступлении непосредственно или путем использования других лиц), ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Предыстория:

  • 12 ноября в результате операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) была задержана директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лесничая и другие участники группировки.
  • Детективы НАБУ задокументировали вымогательство 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
  • Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды на сумму 150 тысяч долларов.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаНАБУ
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