В России говорят, что дали жителям ОРДЛО 170 тысяч паспортов за полгода

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Четверг, 14 ноября 2019, 11:10

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: заявление  губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева в эфире телеканала "Дон 24" в среду, "Интерфакс-юг"

Прямая речь: "Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад".

Детали: Российский губернатор не заметил увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
  • Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
  • Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.

Темы: Донбасс ОРДЛО Росcия паспорт гражданство


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