В России говорят, что дали жителям ОРДЛО 170 тысяч паспортов за полгода

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: заявление губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева в эфире телеканала "Дон 24" в среду, "Интерфакс-юг"

Прямая речь: "Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек. Конечно, часть людей уехала назад".



Детали: Российский губернатор не заметил увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.



Предыстория: