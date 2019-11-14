В России говорят, что дали жителям ОРДЛО 170 тысяч паспортов за полгода
Четверг, 14 ноября 2019, 10:10
Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тысячам жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Источник: заявление губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева в эфире телеканала "Дон 24" в среду, "Интерфакс-юг"
Прямая речь: "Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек. Конечно, часть людей уехала назад".
Детали: Российский губернатор не заметил увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.
Предыстория:
- 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
- Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
- Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
- Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.