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Телеканал NewsOne снова проверят из-за признаков разжигания розни

Четверг, 14 ноября 2019, 12:26

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новини 24 години" - спутниковый телеканал NewsOne.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября.

В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляция передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

Отмечается, что по результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение о лицензиате.

Что было ранее: Окружной административный суд города Киева рассматривает дело по иску Нацсовета об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Нацсовет обратился с таким иском 5 сентября из-за систематического разжигания вражды в эфире канала.

Предыстория:

  • В начале 2015 года Служба безопасности Украины задержала Коцабу по подозрению в госизмене. Тот в присутствии представителя телеканала государства-агрессора пытался получить у жителей Ивано-Франковской области интервью провокационного характера, связанное с мобилизационной кампанией в Украине.
  • 12 мая 2016 года Ивано-Франковский горсуд признал виновным Руслана Коцабу по статье "препятствование деятельности Вооруженным Силам Украины" и назначил ему наказание в виде заключения на 3,5 года.
  • В июне 2016 года года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным в государственной измене и освободил его из-под стражи.
    Прокуратура обжаловала это решение и 1 июня 2017 года Высший спецсуд отменил оправдательный приговор Коцабе и вернул дело на повторное рассмотрение.
  • Апелляционный суд Львовской области также отказал прокуратуре в обвинении Коцабы.
  • Коцаба получил авторскую передачу на телеканале NewsOne.

Знать бельше: "Чьей совести узник Руслан Коцаба?".

Темы: телевидениескандал
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