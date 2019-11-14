Луценко рассказал, чем сейчас занимается и показал сертификаты из Лондона
Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит, что сейчас является безработным, но воспользовался свободным временем после увольнения для личных дел.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", что выйдет в скором времени.
На вопрос, чем он сейчас занимается, Луценко ответил:
"Тем, чем и раньше – работаю Юрием Луценко. Безработный - мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. Это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, этомк никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi".
По словам экс-генпрокурора, это обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю.
Полное интервью Юрия Луценко выйдет на следующей неделе.
Напомним:
- 30 сентября бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка "в самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировала поставка дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани".
- Пресс-секретар Луценко Лариса Сарган в комментарии Украинской правде отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появилось на это время, поехал на курсы.
- 4 ноября экс-генпрокурор сообщил, что вернулся в Украину из Лондона и отметил, что семья Луценко не планирует уезжать из Украины.