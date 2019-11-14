Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко рассказал, чем сейчас занимается и показал сертификаты из Лондона

Четверг, 14 ноября 2019, 13:16

Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит, что сейчас является безработным, но воспользовался свободным временем после увольнения для личных дел.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", что выйдет в скором времени.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Луценко ответил:

"Тем, чем и раньше – работаю Юрием Луценко. Безработный - мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. Это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, этомк никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi".

 
Эльдар сарахман, УП

По словам экс-генпрокурора, это обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю.

Полное интервью Юрия Луценко выйдет на следующей неделе.

Напомним:

  • 30 сентября бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка "в самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировала поставка дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани".
  • Пресс-секретар Луценко Лариса Сарган в комментарии Украинской правде отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появилось на это время, поехал на курсы.
  • 4 ноября экс-генпрокурор сообщил, что вернулся в Украину из Лондона и отметил, что семья Луценко не планирует уезжать из Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: